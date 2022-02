Wybrano najpiękniejsze plaże w Europie. Najnowszy ranking

Znajduje się ona ok. 100 km od wybrzeży Afryki, między Maltą a Tunezją. Należy do archipelagu Wysp Pelagijskich, z których jest największa. Mimo to jej rozmiary są niewielkie – zajmuje powierzchnię jedynie 20 km kw. Lampedusa odznacza się jednak wyjątkową urodą - wielu twierdzi, że właśnie na niej znajdują się najpiękniejsze plaże Włoch.