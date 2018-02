Wakacje w Złotych Piaskach

Początek roku to doskonały czas do zaplanowania wakacyjnego urlopu. Wśród turystycznych kierunków pojawia się coraz częściej Bułgaria, jeszcze niedawno kojarzona głównie z głęboką komuną, obecnie przeżywająca swój renesans. Jednym z najpopularniejszych miejsc Bułgarii są Złote Piaski, słynące z przepięknych, złocistych plaż, wspaniałych ludzi, świetnej kuchni i niepowtarzalnej atmosfery.

Jest kilka obowiązkowych punktów na turystycznej mapie Złotych Piasków, które koniecznie powinniśmy odwiedzić. To na pewno Monastyr Aładża, jeden z najsłynniejszych eremickich klasztorów, położony na 40-metrowej skale. Dostaniemy się do niego pieszo ze Złotych Piasków, a wiodąca pod górę trasa liczy sobie około dwóch kilometrów. Warto też wybrać się do pobliskiej Warny, będąca skarbnicą wielu cennych zabytków, m.in. pozostałości budowli rzymskich. To jedno z najciekawszych miast regionu, świetnie skomunikowane ze Złotymi Piaskami. W Warnie trzeba koniecznie zobaczyć dziewiętnastowieczną Katedrę Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, Mauzoleum Władysława Warneńczyka oraz najbardziej reprezentatywny punkt miasta - Płanczad Nezawimost, przepiękny plac z fontanną, butikami i restauracjami serwującymi dania regionalnej kuchni.