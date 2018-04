Wakacyjna mekka zamknięta. "To szambo"

Już kilka tygodni temu informowaliśmy, że stan środowiska wyspy Boracay na Filipinach jest w opłakanym stanie. Teraz rząd podjął decyzję o zamknięciu jej na pół roku dla turystów.

Ten hit egzotyki i prawdziwa mekka turystów kochających ekskluzywne wakacje all inclusive reklamuje się pięknymi, nieskażonymi plażami ukrytymi w cieniu palm i krystalicznie czystą wodą. Niestety okazuje się, że nie ma w tym zbyt wiele prawdy. Kompleksowe kontrole wykazały, że wiele hoteli nielegalnie podłączyło rury kanalizacyjne do miejskich wodociągów. Oznacza to, że ekskrementy trafiają wprost do morza. Póki co nie ujawniono informacji, od jak dawna trwa proceder.