Wakacyjny hit. Sprawdźmy, za co Polacy pokochali ten kierunek

Dziwne natomiast, że nigdy nie odwiedził jej znany z miłości do podróżowania Marcin Prokop. W tym roku postanowił to zmienić – podjął więc współpracę z Wakacje.pl, w wyniku której możemy oglądać go w programie "Tureckie Wakacje Prokopa". Z typowym dla niego przymrużeniem oka i niesłabnącą ciekawością świata i obcych kultur zabiera nas na wycieczkę po Riwierze Tureckiej. Sprawdźcie sami, czy spodobał mu się ten turystyczny debiut.