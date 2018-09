Walka z turystami jedzącymi w historycznych miejscach. Kolejny zakaz we Florencji

Chcesz usiąść na schodach i zjeść kanapkę w jednym z najpiękniejszych miast we Włoszech? Uważaj, bo otrzymasz mandat o wartości nawet 500 euro (ok. 2,2 tys. zł). To nowe rozporządzenie burmistrza, który domaga się szacunku dla Florencji.

Rozporządzenie to obowiązuje w porze obiadu, między godz. 12:00 a 15:00 oraz w czasie kolacji, czyli od godz. 18:00 do 22:00. W godzinach tych nie można zatrzymywać się i siadać z jedzeniem na schodach, chodnikach, na progach sklepów i lokali gastronomicznych. Ale to nie tylko - restrykcjami objęte są także domy mieszkalne, krawężniki na słynnej ulicy Via dei Neri, a także place: Piazzale degli Uffizi, Piazza del Grano i Via della Ninna. Kara za złamanie tego zakazu wynosi od 150 do 500 euro (od ok. 650 do ok. 2,2 tys. zł).