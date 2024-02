Warszawa ma nowy zabytek. Dziwaczna konstrukcja wpisana na listę

Urządzenie i wyposażenie techniczne sprowadzono z Ameryki statkiem do Gdańska i następnie przewieziono dziewięcioma wagonami do Warszawy. Budowę zasobnika rozpoczęto na terenie budowanej w tamtym czasie nowoczesnej parowozowni Warszawa Odolany. Zasobnik oddano do użytku w połowie 1951 r. Podobne urządzenia postawiono także przy trzech dużych węzłach kolejowych: Kraków Prokocim, Tarnowskie Góry Las i Gdynia.