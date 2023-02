Wąwozy w Polsce. Te cztery trzeba koniecznie zobaczyć

Wąwóz Królowej Jadwigi w Sandomierzu

Z Kazimierza Dolnego przenosimy się do Sandomierza. To właśnie tam znajduje się Wąwóz Królowej Jadwigi – kolejne tego typu miejsce w Polsce, które zdecydowanie warto odwiedzić. Nie bez powodu jest on uznawany za najpiękniejszy wąwóz Ziemi Sandomierskiej. Ma ok. 500 m długości, a jego ściany wznoszą się na wysokość dochodzącą do 10 m. Podobnie, jak w przypadku Korzeniowego Dołu, uroku dodają mu korzenie drzew, które "zdobią" ściany wąwozu. Wąwóz Królowej Jadwigi również zaliczany jest do wąwozów lessowych.