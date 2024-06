Ważne zmiany w Auschwitz-Birkenau. "Nadzwyczajne wsparcie"

Dyrektor, mówiąc o działalności edukacyjnej, wspomniał o rozwoju projektu zwiedzania online "Auschwitz in Front of Your Eyes". - Taka forma zwiedzania nie istnieje nigdzie indziej na świecie. Dzięki wsparciu dwóch firm z Izraela powstała od zera cała platforma informatyczna. Co ważne, ta forma zwiedzania pozwala na zakorzenienie treści multimedialnych. Organizujemy nie tylko zwiedzanie dla grup, ale też o konkretnych godzinach - dla osób indywidualnych - dodał Piotr Cywiński.