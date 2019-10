WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Weekend Poza miastem Z dziećmi Aktywnie Porady Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne Ludzie + 3 włochykuchniarawenna Urszula Abucewicz 55 min. temu "We Włoszech nie ma nic stałego. Reguły nie obowiązują". Polka o życiu w Italii Gaje oliwne ciągnące się po horyzont. Domy ukryte pod winoroślami. Słońce, które nie jest kapryśne i czasem aż przesadza ze swym ciepłem oraz ludzie... Szczęśliwi, uśmiechnięci, sączący wino w swych pięknych willach. Stop. Nie idźmy dalej. – To mity, które tworzą zagraniczne media. Życie we Włoszech jest dalekie od tego ckliwego obrazka – mówi Barbara Stolecka, która w Italii mieszka od ponad 20 lat. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Barbara Stolecka od ponad 20 lat żyje i pracuje we Włoszech (Facebook.com) Czy kiedy zapisywała się na kurs pilota wycieczek w latach 90. w Katowicach, wiedziała, że w ten sposób kusi los? A może wręcz przeciwnie… przyzywała ją jej prawdziwa natura? Była głodna świata, przytłaczały ją szarość, dym i pył węglowy unoszący się nad Śląskiem, a ona niczym barwny ptak chciała uszczknąć tego kolorowego świata. Chciała podróżować, a mama postawiła sprawę jasno, że jeśli chce zrealizować swoje marzenia, musi sama zdobyć na ten cel pieniądze. Ten wielobarwny świat puścił do niej oko. Aż zagarnął ją i pochłonął, bo przecież miejsce kolorowych istot jest w niebanalnej rzeczywistości. Tylko że ona o tym jeszcze nie wie. Jest pilną studentką I roku kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim i obserwuje, jak do Polski wkracza wolny rynek i upada skostniały system. Najpierw pojechała do Wiednia, uderzył ją przepych i rozmach. Potem oprowadzała kolejne wycieczki po innych europejskich stolicach. Była w Budapeszcie, Paryżu, Rzymie i Atenach. Po drugim roku studiów – na wakacje przyjęła propozycję pracy jako pilot rezydent w jednej z miejscowości nadmorskiej nad Adriatykiem w Italii. Przedostatni dzień ostatniego turnusu – Turnusy się zmieniały, przyjeżdżały kobiety z różnych zakątków świata, ale mężczyźni… pojawiali się ci sami, rządni przygód i seksualnych doznań. Po takich obserwacjach stwierdziłam, że nigdy, ale to przenigdy nie zaufam żadnemu Włochowi – opowiada Barbara. – Absolutnie żaden Włoch! Zobacz też: Włoska Modena. W mieście sztuki, kuchni i luksusowych aut W przedostatni dzień ostatniego turnusu Polka zabrała swoją grupę na dyskotekę. Miała być dobra zabawa, nic więcej.

"We Włoszech nie ma nic stałego. Reguły nie obowiązują". Polka o życiu w Italii Gaje oliwne ciągnące się po horyzont. Domy ukryte pod winoroślami. Słońce, które nie jest kapryśne i czasem aż przesadza ze swym ciepłem oraz ludzie... Szczęśliwi, uśmiechnięci, sączący wino w swych pięknych willach. Stop. Nie idźmy dalej. – To mity, które tworzą zagraniczne media. Życie we Włoszech jest dalekie od tego ckliwego obrazka – mówi Barbara Stolecka, która w Italii mieszka od ponad 20 lat. Barbara Stolecka od ponad 20 lat żyje i pracuje we Włoszech (Facebook.com) Czy kiedy zapisywała się na kurs pilota wycieczek w latach 90. w Katowicach, wiedziała, że w ten sposób kusi los? A może wręcz przeciwnie… przyzywała ją jej prawdziwa natura? Była głodna świata, przytłaczały ją szarość, dym i pył węglowy unoszący się nad Śląskiem, a ona niczym barwny ptak chciała uszczknąć tego kolorowego świata. Chciała podróżować, a mama postawiła sprawę jasno, że jeśli chce zrealizować swoje marzenia, musi sama zdobyć na ten cel pieniądze. Ten wielobarwny świat puścił do niej oko. Aż zagarnął ją i pochłonął, bo przecież miejsce kolorowych istot jest w niebanalnej rzeczywistości. Tylko że ona o tym jeszcze nie wie. Jest pilną studentką I roku kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim i obserwuje, jak do Polski wkracza wolny rynek i upada skostniały system. Najpierw pojechała do Wiednia, uderzył ją przepych i rozmach. Potem oprowadzała kolejne wycieczki po innych europejskich stolicach. Była w Budapeszcie, Paryżu, Rzymie i Atenach. Po drugim roku studiów – na wakacje przyjęła propozycję pracy jako pilot rezydent w jednej z miejscowości nadmorskiej nad Adriatykiem w Italii. Przedostatni dzień ostatniego turnusu – Turnusy się zmieniały, przyjeżdżały kobiety z różnych zakątków świata, ale mężczyźni… pojawiali się ci sami, rządni przygód i seksualnych doznań. Po takich obserwacjach stwierdziłam, że nigdy, ale to przenigdy nie zaufam żadnemu Włochowi – opowiada Barbara. – Absolutnie żaden Włoch! Zobacz też: Włoska Modena. W mieście sztuki, kuchni i luksusowych aut W przedostatni dzień ostatniego turnusu Polka zabrała swoją grupę na dyskotekę. Miała być dobra zabawa, nic więcej. – Idę więc z dziewczynami, aż tu nagle mija nas biały samochód jadący w przeciwną stronę. I nagle auto zatrzymuje się tuż przy nas. I wysiada z niego jeden gościu z drugim. Mówi, że ma na imię Maksymiliano i pyta się, gdzie idziemy? To ja odpowiadam, że na dyskotekę. "To my też" – usłyszałyśmy. "To dziwne, bo jedziecie w zupełnie inną stronę". "Ale my też chcemy tam iść". No i jak powiedzieli, tak zrobili. Nie zwracałam na niego uwagi. Pomyślałam: rany boskie, następny Włoch. Jeszcze tego samego wieczoru powiedział, że się ze mną ożeni. Pomyślałam: skąd on spadł. Potraktowałam go dosyć chłodno – wspomina Stolecka. Po dwóch tygodniach Maksymiliano, nic jej nie mówiąc, zjawia się pod jej drzwiami w Tychach. – To dla twojej mamy – usłyszałam. Na szczęście jej nie było. Wyjechała na wakacje. – Maksymiliano chyba naprawdę się zakochał. Chciał, żebym rzuciła wszystko i natychmiast przeprowadziła się do Włoch, a ja chciałam skończyć studia, wiedziałam też i widziałam, jak zachowują się mężczyźni w tym kraju, trzymałam więc go na dystans – opowiada Basia, która wtedy miała 22 lata, blond warkocz, niebieskie oczy i ten uśmiech, który pozostał do dzisiaj. Różnice kulturowe Basia studiowała, a Maksymiliano wciąż trwał i czekał. Aż się doczekał. Jego ukochana przeprowadziła się do niego i zamieszkali razem w Rawennie. – Moje początki były trudne. Różne kompleksy dawały o sobie znać, a do tego dochodziły różnice kulturowe. Nawet pościelenie łóżka okazało się wyzwaniem. Ale też pojawiły się inne rozbieżności. Zupy jada się tylko wtedy, gdy ktoś jest chory. Tak samo z herbatą. Kiedyś zamówiłam sobie taki napar i usłyszałam: źle się czujesz? W Rawennie jeździ się na rowerach. I np. ja jeździłam przepisowo ścieżkami rowerowymi, na światłach schodziłam z jednośladu, a Włosi jeżdżą jak chcą. Są bardzo twórczy. I jest to widoczne w codziennym życiu. Może i jest wiele reguł, ale mało kto ich przestrzega. – We Włoszech nie ma nic stałego. Nie ma stałych odnośników – słyszę od Polki. – Trzeba być osobą niezwykle elastyczną, żeby znaleźć wyjście z sytuacji. I tak zawsze. Codziennie. Wszędzie. Nawet w urzędzie, bo pani w okienku może znać inny przepis i inny kruczek. To już staje się normą, że gdy wchodzi w życie jakieś prawo, to od razu Włosi robią wszystko, żeby to prawo ominąć. Zawsze! To kraj kombinatorów, ale w sensie kreatywności – słyszę. Grzechem byłoby jednak nie wspomnieć o tych chwilach, gdy Barbara razem z mężem łowili kraby nad Adriatykiem, zbierali vongole, a następnie wspólnie je gotowali. Razem chodzili na targ rybny i wspólnie wybierali wspaniałe owoce morza, których w Polsce nie uświadczysz. – Ale to też nie jest tak, że wszystko w tej mojej Italii było inne. Rawenna jest blisko Apenin, a przecież na Śląsku są Beskidy. We Włoszech słuchało się muzyki folkowej, a u nas polki i mazurka. W Romanii dodatkowo podaje się rosół na niedzielny obiad, a przecież nad Wisłą to standard. Bardzo mi to odpowiadało. Jedyne czego mi brakowało w Tychach czy Katowicach to morza – opowiada. – Nie wszystko jest jednak takie różowe. W szkołach jest niższy poziom niż w Polsce. Jeszcze kilka lat temu nie uczono języków obcych. Jeśli chodzi o poziom wiedzy ogólnej to jest to zatrważające. Zlikwidowano z programu kurs historii sztuki, w kraju, w którym 90 proc. zabytków wpisanych jest na listę UNESCO. Normalny Włoch nie zważa na otaczające go piękno – zauważa. Mimo różnic klas i wykształcenia, wszystkich Włochów łączy miłość do kuchni. A im bardziej na południe tym życie jest bardziej rodzinne. A jak wyglądają święta? – Jest takie powiedzenie: "Boże Narodzenie spędź z rodziną, a Wielkanoc z kim chcesz". Włosi więc na wiosnę wyjeżdżają za granicę. Natomiast Święta Bożego Narodzenia są bardziej rodzinne. Nie ma Wigilii, bo dla nich najważniejszy jest obiad pierwszego dnia świąt. W Romanii serwuje się capeletti w rosole (makaron z serami). W Bolonii natomiast tortellini z nadzieniem mięsnym w rosole, a na drugie danie zazwyczaj podaje się jagnięcinę i ziemniaki – dodaje. – I tak sobie żyliśmy, planowaliśmy wspólną starość i wspólne podróże, aż tu nagle kilka lat temu Maksymiliano zmarł. Teraz już wiem, że nie ma sensu odkładać planów na później. Trzeba żyć i wyciskać życie jak cytrynę – mówi z przekonaniem Polka.