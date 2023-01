Weekend na Podlasiu. Jak ciekawie spędzić czas w Supraślu?

Supraśl - niewielka miejscowość o wielkim uroku

Supraśl - pomimo swoich skromnych rozmiarów - jest miejscowością o typowo turystycznym charakterze. Od 2001 roku posiada także status uzdrowiska. Odwiedzający traktują to miejsce jako swoistą bramę wiodącą do Puszczy Knyszyńskiej i najchętniej odwiedzają ją w sezonie wiosenno-letnim. Czeka tam na nich piękna i zielona okolica, rzeka, Pałac Buchholtzów, a także liczne atrakcje turystyczne, dla których warto wybrać się do tego malowniczego miejsca na mapie Podlasia. Co więcej, Supraśl dysponują własną bezą noclegową.