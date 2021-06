Weekend w Polsce: Dolina Dolnej Narwi

Następna propozycja jest dla wszystkich miłośników leśnych szlaków. Na prawym brzegu Narwi rozpościera się rozległy kompleks sosnowych monokultur – Puszcza Biała, której kraniec wyznacza rzeka Bug. Co ciekawe, miejsce to przypadnie do gustu również pasjonatom kosmosu. Otóż w 1868 roku miał miejsce największy w dziejach świata deszcz meteorytów. Szacuje się, że właśnie w tym obszarze, na przestrzeni 120 kilometrów kwadratowych, spadło aż 70 tysięcy fragmentów kosmicznych skał.