Weekend w Polsce: od Sądecczyzny do Babiej Góry

Kolejna wyprawa do południowej Małopolski z CANAL+ online i Planete+ w programie „Polska z góry 5”, rzuci nas blisko samiuśkich Tater. Gdzie się wybrać i na co zwrócić uwagę? Wspólnie spróbujemy dokonać trawersu Łańcucha Tatrzańskiego i pokonamy drogę z Nowego Sącza do Babiej Góry w Beskidach Zachodnich. Po drodze nacieszymy się pejzażami Gorców i Kotliny Rabczańskiej oraz zajrzymy przez granicę do sympatycznych Słowaków. Do tego trochę historii oraz pocztówka z Hollywood.