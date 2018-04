Weekend w spa – z samochodem wszystko jest prostsze!

Marzy ci się rzucenie wszystkiego i wyjazd na krótki wypoczynek? Weekend poza miastem w hotelu ze spa pozwala naładować baterie na kolejne tygodnie. Samochodem jest o wiele łatwiej. Oto kilka naszych propozycji.

Niejednokrotnie odwlekamy myśl o weekendowym wyjeździe. Bo dzieci, bo kolejne urodziny znajomych, bo remont – i tak bez końca. Gdyby się zastanowić, to czasem naprawdę warto porzucić wszystko i pojechać w miejsca, które oprócz relaksu typowego dla spa oferują piękne okolice i atrakcje z tym związane. Z samochodem jest oczywiście przyjemniej i łatwiej zdobyć się na ten krok. A jeśli skonfigurujemy sobie odpowiednio nasze auto, możemy zapuścić się nawet w mniej dostępne rejony. Volkswagen T-Roc to już wersja premium: napęd na 4 koła, dach panoramiczny i składany hak holowniczy. Tak wyposażeni możemy ruszać do najciekawszych hoteli spa w Polsce i cieszyć się wypoczynkiem od momentu rozpoczęcia jazdy!

Jeśli szukamy czegoś osobliwego, to trzeba odwiedzić Glendorię. To glamping i spa w środku mazurskiego lasu. Luksusowe i designerskie apartamenty – albo w tradycyjnym budynku, albo w luksusowym namiocie. W ofercie m.in. masaże i kąpiele ziołowe na świeżym powietrzu albo kąpiel w drewnianej balii.

Jeżeli chcemy wyjechać na wydłużony weekend, to również spa Dr Ireny Eris może być dobrym wyborem. Tym razem w Krynicy Zdrój – z widokiem na Jaworzynę. Relaks i wyciszenie mogą iść w parze z aktywnością fizyczną. Oprócz holistycznej pielęgnacji możemy skorzystać z atrakcji regionu. Podczas sezonu zimowego jest okazja, by pojeździć na nartach w Dolinie Czarnego Potoku lub uprawiać narciarstwo biegowe. Krynica Zdrój to uzdrowisko – warto wybrać się choćby do słynnej pijalni wód.