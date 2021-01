Wenecja stworzyła system monitorujący turystów. "Miasto będzie bezpieczniejsze"

Venice Smart Control System to najnowszy nabytek władz Wenecji. Kosztował podatników 3 mln zł. Prace nad projektem zaczęły się 3 lata temu, a główny powód, dla którego je rozpoczęto, to tłumy turystów, odwiedzające włoskie miasto jeszcze przed pandemią.

Dziś sytuacja wygląda "nieco" inaczej. Wenecjanie już nieco tęsknią za gośćmi, a nowy system monitorowania jest aktualnie… zbędny. Jednak Włosi wierzą, że wraz z nadejściem lata turyści znów będą licznie odwiedzać to jedno z najpopularniejszych miast w Italii. A gdy już się zjadą, system będzie dużym wsparciem dla lokalnych służb.

Venice Smart Control System – jak ma działać?

System śledzący turystów to połączenie czujników i kamer i sieci bezprzewodowej, które będą wyłapywać sygnał telefonów. Zainstalowane w różnych częściach Wenecji urządzenia będą zbierać informacje, które następnie zostaną przetworzone przez system komputerowy. Ten oceni m.in. liczbę osób przebywających w danym miejscu. W razie potrzeby służby będą mogły szybciej reagować – np. poprzez zamykanie konkretnej ulicy i wskazywanie innych tras. To z kolei pozwoli uniknąć tłoczenia się ludzi w popularnych punktach.

Automatyczny system pozwoli też sprawdzić, jak długo goście przebywają w centrum miasta. Jak wyjaśnia portal Fly4free.pl, to z kolei jest istotne w kontekście planowanej opłaty za wstęp do Wenecji – ta ma obowiązywać wszystkich jednodniowych turystów, którzy nie korzystają z bazy noclegowej w mieście. To nie koniec możliwości inteligentnego systemu. Pozwoli też zbierać dane o tym, skąd pochodzą przyjezdni oraz jak szybko się przemieszczają.