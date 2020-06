Węże w Polsce – jakie węże występują w naszym kraju?

Osiąga długość około 60-90 cm, jest szarobrązowy albo rdzawobrązowy, a z boku od nozdrzy po szyję przebiega czarny pasek. Jego ciało jest jednobarwne, jednak układ plamek może być podobny do zygzaka żmii, w związku z czym te dwa węże są często mylone. Gad ma okrągłe źrenice, a jego głowa słabo odznacza się od ciała. Na głowie występuje ciemna plama w kształcie litery V. Gniewosz plamisty występuje przede wszystkim w nasłonecznionych i suchych miejscach, lubi wygrzewać się na skałach, a ukrywa się w gęstych trawach. Wąż ten żywi się drobnymi ssakami, jaszczurkami, padalcami oraz małymi płazami. Swoje ofiary najpierw oplata i obezwładnia, a następnie połyka w całości. Gad jest najbardziej aktywny w ciągu dnia, mimo to trudno go spotkać. Obecnie jest zagrożony wyginięciem i coraz rzadziej można go zobaczyć. Gniewosz plamisty jest nieszkodliwy dla człowieka.