Wiedeń. Zabytki i atrakcje pełnej przepychu stolicy Austrii

Wiedeń leży nad Dunajem, w północno-wschodniej części Austrii. Można tu przyjechać samochodem, pociągiem, autokarem lub przylecieć samolotem. Od Warszawy dzieli go ok. 670 km. Lot trwa nieco ponad godzinę, a jazda samochodem ok siedmiu godzin. Na miejscu czeka masa niesamowitych miejsc do zobaczenia.