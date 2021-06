Dziecko trafiło na kwarantannę po powrocie z wakacji. "Chcieli nas nastraszyć"

Pani Ewa natychmiast skontaktowała się z Sanepidem, tam usłyszała, że dziecko nie powinno trafić na kwarantannę. - Zostałam poproszona o przesłanie zaświadczeń o szczepieniu i wszystkich danych. Pani zapewniła mnie, że jak tylko kwarantanna pojawi się w systemie, to zostanie zdjęta - opowiada czytelniczka. - Koleżanka, którą spotkało to samo, zadzwoniła do Straży Granicznej, by poinformować ich, że popełnili błąd, ale usłyszała, że to Sanepid się myli.