Wiele atrakcji na niewielkiej wyspie. Dlaczego Malta jest idealna na majówkę?

Zastanawiacie się pewnie, kiedy wspomnimy o megalitycznych świątyniach, które pojawiły się na początku tekstu. Część z nich znajduje się na głównej wyspie, a część – na wyspie Gozo. Na Malcie jest to m.in. kompleks Mnajdra. To trzy prehistoryczne świątynie wzniesione od III do połowy II w. p.n.e. Na południowym wybrzeżu Malty znajdziecie kolejny kompleks o nazwie Tarixen. To 5 świątyń i każda z nich ma inną charakterystykę budowy. W okolicach miejscowości Mgarr traficie na kompleks Skorba, gdzie znajdują się stanowiska archeologiczne Ta'Hargat i Skorba. Ostatni zbiór świątyń na głównej wyspie to Ħaġar Qim. Znaleziono tu m.in. figurkę Maltańskiej Wenus, która obecnie znajduje się w muzeum archeologicznym w Valletcie. Na wyspie Gozo z kolei znajduje się kompleks Ggantija, który jest starszy niż egipskie piramidy. Kompleks tworzą dwie świątynie zbudowane z ogromnych kamieni.