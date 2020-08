Wielka atrakcja Warmii i Mazur. W Kurzętniku powstaje imponująca wieża widokowa

Ośrodek Narciarski "Kurza Góra" rozwiał wątpliwości dotyczące nowej inwestycji, która powstaje w miejscowości Kurzętnik, ok. 80 km od Olsztyna.

"Na zdjęciach możecie zobaczyć wieżę widokową Krynica-Zdrój, która ma blisko 50 m wysokości, a prowadzi do niej ponad kilometr drewnianej ścieżki! Jak na razie jest to jedyna taka wieża w Polsce, ale już niedługo… Bliźniacza wieża stanie na terenie naszego ośrodka!" – uchylono rąbka tajemnicy w mediach społecznościowych.

Okazuje się, że będzie to druga największa tego typu konstrukcja w Polsce. Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się pod koniec 2019 r. Mają zostać zakończone w 2021 r., choć jeszcze nie podano do wiadomości publicznej, w którym kwartale przyszłego roku.

Jak będzie wyglądać drewniany obiekt w Kurzętniku? Portal "Olsztyn.com.pl" informuje, że konstrukcja będzie przypominać tę mieszczącą się w Krynicy-Zdroju. Małopolska wieża ma wysokość 50 m, czyli można ją porównać do 17-piętrowego wieżowca. Prowadzi do niej licząca ponad kilometr ścieżka, wniesiona ponad korony drzew. Wieża pnie się stopniowo do góry, po czym zakręca, układając się w kształt "ślimaka".