Wielka Brytania. Rzeka pełna prawdziwego mleka w Walii

W środę, 14 kwietnia, w pobliżu miejscowości Llanwrda w Walii, doszło do wypadku cysterny transportującej mleko. Pojazd przewrócił się, czego konsekwencją było pęknięcie ogromnego, wypełnionego po brzegi zbiornika.

Mleczna rzeka w Walii wzbudziła sensację w okolicy

Jak przekazała lokalna policja, większość zawartości cysterny dostała się do niewielkiej rzeki, która szybko zmieniła kolor na biały. Wzbudziło to niemałą sensację w okolicy, a w pobliżu Dulais pojawiło się wielu lokalnych mieszkańców, chcących zobaczyć "mleczną rzekę" na własne oczy. Niedługo później do sieci zaczęły trafiać zdjęcia i filmiki, obrazujące tę nietypową sytuację.