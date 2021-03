Wielkanoc 2021. Ogromna pula ofert last minute

Wielkanoc 2021 - ulubione kierunki Polaków

Wielkanoc 2021 - z testem czy bez testu?

- Zmienia się podejście turystów do obowiązku wykonania testów przed wylotem, dziś traktują to jako dodatkowe zabezpieczenie, że będą podróżować ze zdrowymi współpasażerami - zauważa Klaudyna Fudala. - Możliwość uniknięcia kwarantanny po powrocie, jeśli wykonamy testy na miejscu, dodatkowo zachęciła Polaków do wyjazdów, szczególnie przy zamkniętych hotelach w Polsce i powrocie zimy - dodaje.

Jeśli decydujemy się na urlop w Egipcie, test PCR można też zrobić na lotnisku, już po wylądowaniu nad Morzem Czerwonym. Jest on dużo tańszy niż w Polsce - kosztuje ok. 30 dolarów (115 zł). Część biur podróży finansuje turystom koszt badania na miejscu.

Wielkanoc 2021 - ceny kuszą

Tydzień all inclusive w Egipcie w hotelu 4-gwiazdkowym spędzimy w okresie wielkanocnym od 1900 zł za osobę, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z kolei w 3 i 4-gwiazdkowych hotelach ze śniadaniem od 3 tys. zł. Dużo tańsza jest Turcja - za tydzień w 5-gwiazdkowym hotelu z all inclusive zapłacimy od 1200 zł. Ostatni kierunek nie jest jednak tak ciepły na początku kwietnia. W Egipcie można liczyć na 25-27 st. C., w Emiratach 28-30 st. C., a w Turcji na 18-20 st C.