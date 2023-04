Wielkanoc w Singapurze. "Jeśli ktoś szuka koszyczka i chce poświęcić jajka, to tylko Polacy"

Agnieszka Dębowska: To zależy. Jeśli jesteś chrześcijaninem lub pochodzisz z kraju, gdzie jest tradycja obchodzenia tego święta, to tak. Jeśli jednak pytasz czy widać Wielkanoc w przestrzeni publicznej, to zdecydowanie nie ma czegoś takiego jak w Polsce. W Singapurze dniem wolnym od pracy jest Wielki Piątek. Tutaj to się nazywa Good Friday i jest to święto publiczne nawiązujące do dnia ukrzyżowania Chrystusa. Mało kto w Singapurze jakoś ten dzień świętuje, a zrodziło się chyba przede wszystkim z szacunku dla Brytyjczyków, których jest w Singapurze wielu, a dla których Wielki Piątek ma duże znaczenie religijne.