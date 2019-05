Wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Energylandii. Początek czerwca pełen niespodzianek

Energylandia zaprasza dzieci i ich rodziców na wielkie wydarzenie z dobrą zabawą, które potrwa aż dwa dni. 1 i 2 czerwca park rozrywki szykuje dla swoich małych i większych gości jeszcze więcej dobrej zabawy niż zwykle, o ile to w ogóle możliwe! Na odwiedzających czekają niespodzianki, konkursy, animacje i specjalne pokazy.

Są takie miejsca, jakie zostały stworzone z myślą o dzieciach. Każdy szczegół został w nich tak przemyślamy, by radować, rozwijać i angażować najmłodszych członków rodzin. To ich królestwo, w którym czują się niczym w bajce, nie chcąc go opuszczać. W warunkach kontrolowanej i bezpiecznej zabawy, czas płynie beztrosko, a dzieci piszczą z radości. Takie krainy istnieją i nawet nie trzeba ich daleko szukać. W Zatorze obok Krakowa zlokalizowana jest Energylandia – najnowocześniejszy park rozrywki w Polsce. Jeśli istnieje raj na ziemi, którego inspiracją są dzieci i dostarczenie im rozrywki, to Energylandia właśnie jest tym miejscem.