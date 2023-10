Wielkie zmiany w Tajlandii. Tak chcą zachęcić turystów do wydawania pieniędzy

W 2023 r. Tajlandię odwiedziło ponad połowę turystów mniej niż w 2019 r.

Dla porównania, jak podaje tajlandzki portal Khaosod, od stycznia do 10 września tego roku do Tajlandii wybrało się 18,5 miliona turystów. Kraj zarobił na nich 21,68 miliarda dolarów. Jak widać, nie jest to nawet połowa liczby, gości, którzy wybrali ten kierunek jeszcze przed pandemią.