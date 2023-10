Zamieszanie w turystycznym raju. Jedne kurorty pustoszeją, w innych niespotykane tłumy

- Od początku konfliktu Izraela z Hamasem ponad połowa wycieczek na Synaj została odwołana - mówi Sameh Saad, wiceprezes Orient Hotels and Resorts. Co prawda większość biur nadal oferuje wycieczki np. do Sharm el-Sheikh, ale nie cieszą się one zbyt dużą popularnością wśród turystów.