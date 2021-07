Winnica Nadwiślańska. "Nie trzeba jechać do Włoch, by napić się dobrego wina"

Piotr Mamiński: Urodziłem się i dorastałem w Łodzi, później przeniosłem się do Warszawy, gdzie poznałem moją przyszłą żonę. Oboje uznaliśmy jednak, że Warszawa nie jest najlepszym miejscem do życia dla rodziny z dziećmi. Mieszkanie w bloku, dojazdy w korkach. A my mieliśmy już jedno dziecko, drugie w drodze, a trzecie w planach.