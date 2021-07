Chorwacja samochodem. Ile kosztują wakacje z dojazdem własnym?

Chorwacja za to już od pierwszych chwil zachwyca widokami - nie trzeba jechać do Dalmacji, żeby cieszyć się turkusową wodą, rajskimi wyspami i słowiańskim klimatem, pełnym gościnności i dobrego humoru. Istria i okolice, które szczególnie chętnie wybierają rodziny z dziećmi to także świetny cel urlopowy.