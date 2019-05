Włoska wyspa kusi turystów. W razie deszczu zwrot kosztów pobytu

Jeśli podczas majowego urlopu na wyspie Elba spadnie deszcz, będziecie mogli ubiegać się o zwrot pieniędzy za hotel, w którym się zatrzymacie. Gratisowy nocleg ziści się, jeśli deszcz będzie padać minimum dwie godziny w ciągu dnia.

Ta ciekawa i przykuwająca uwagę inicjatywa została zaproponowana przez lokalny wydział do spraw turystyki. "Elba no rain" – tak została nazwana tegoroczna oferta, której celem jest jest zachęcenie turystów do przyjazdu na wyspę jeszcze przed rozpoczęciem sezonu.