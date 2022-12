Włoski pałac wystawiony na sprzedaż. Cena podlega negocjacjom

- Ten obiekt ma ogromny potencjał zarówno jako prywatne, ciche miejsce do odosobnienia, jak i jako inwestycja, aby przekształcić go w kurort - powiedział w rozmowie z CNN Travel - Paolo Giacopini z Immobiliare Giacopini. - Urok i panorama okolicy są niezrównane. To wspaniały region otoczony winnicami, w strategicznej lokalizacji między dwoma najlepszymi miastami Emilia Romania. Często jest niesłusznie przyćmiony przez Toskanię - dodaje.