Miasto chce sprzedać willę za 100 zł. Gdzie jest haczyk?

Przetarg ustny dotyczący sprzedaży nieruchomości odbędzie się 16 listopada o godzinie 10 w szczecińskiej siedzibie urzędu miasta. Cena wywoławcza - obejmująca zarówno działkę, jak i willę, która się na niej znajduje - wynosi 382 tys. zł netto. Sam budynek wyceniono na 10 tys. zł. Jednak ze względu na to, że jest zabytkiem, to obejmuje go 99-procentowa bonifikata, więc de facto może kosztować zaledwie 100 zł.