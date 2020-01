Wojsko zablokowało granicę. Imigranci rzucili się na "alternatywne" przejście

Na teren Meksyku nie wpuszczono setek imigrantów, chcących docelowo dostać się do Stanów Zjednoczonych. Imigranci, pochodzący głównie z Hondurasu i Salwadoru, ruszyli w kierunku rzeki, aby nielegalnie przekroczyć granicę.

Według niektórych źródeł policja użyła gazu łzawiącego, na co uchodźcy odpowiedzieli kamieniami - obrzucili nimi funkcjonariuszy. Do rozmów z władzami dopuszczono ośmiu z nich. Przekazali oni list do prezydenta Manuela Lopeza Obradora, w którym proszą o pozwolenie na pozostanie w kraju, zobowiązali się także do przestrzegania prawa.