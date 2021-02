Workation. Aruba zachęca do pracy zdalnej na karaibskiej wyspie

W branży turystycznej coraz częściej pojawia się określenie "workation", które jest połączeniem słów "work" i "vacation" (praca i urlop). Co więcej – zaczęły nawet pojawiać się oferty wyjazdów, które są promowane właśnie tym hasłem. Jest to – jak wskazuje nazwa – połączenie pracy zdalnej z wczasami.

Workation - propozycja dla osób, które mogą pracować z dowolnego miejsca

Jednym z pierwszych kierunków, promujących się jako idealne miejsce do pracy zdalnej w dużo przyjemniejszych okolicznościach niż mieszkanie czy dom, jest Aruba. Władze terytorium zależnego Holandii, położonego w archipelagu Małych Antyli, opracowały nawet specjalny program, do którego dołączają kolejne hotele.

Osoby, które zdecydują się na pakiet One Happy Workation, poza przygotowanym wygodnym stanowiskiem pracy, mają też zagwarantowany szybki internet, posiłki i napoje all inclusive, a także szereg atrakcji, które pozwolą się zrelaksować po ciężkim dniu pracy. Do wyboru są zarówno duże kompleksy hotelowe, jak i kameralne wille.