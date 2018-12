Wpadka hiszpańskiej restauracji. W menu "smażone dziecko"

Kurort Morro Jable jest chętnie odwiedzany przez turystów - także tych z Polski. Dlatego w niektórych restauracjach można znaleźć menu w naszym rodzimym języku. Właściciel jednej z nich ewidentnie nie zweryfikował, czy prawidłowo przetłumaczono nazwy dań...

Do jednego z takich lokali, o nazwie Avenida del Mar, ulokowanego w centrum miasteczka, trafiła mieszkanka Warszawy, która wybrała się na urlop na Fuerteventurę. Menu w języku polskim pozytywnie ją zaskoczyło, jednak gdy zaczęła się wczytywać w kolejne pozycje na liście, myślała, że ma problemy ze wzrokiem. "Zupy i rozruszniki", "płyta łączona", "smażone dziecko" czy "podeszwa z grilla" to kilka nietypowych pozycji w menu, które zamiast rozpalić, nieco gaszą apetyt.

- Próbowałam się dowiedzieć, czym jest owe "smażone dziecko", ale kelner nie znał angielskiego, więc nie uzyskałam odpowiedzi. W karcie angielskojęzycznej widniała nazwa "Fried kod", czyli też nie wiadomo do końca, co autor miał na myśli. Do teraz nie daje mi spokoju to danie. Brzmi nieco "creepy" - opowiada nam pani Agnieszka.