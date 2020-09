Wraca #LOTdoDomu. Turyści, którzy utknęli w Hiszpanii i Albanii, wrócą do Polski

LOT oficjalnie ogłosił, że uruchomi rejsy dla pasażerów, którzy utknęli w Hiszpanii i Albanii. W okresie od 2 do 6 września zostanie zorganizowanych 9 rejsów powrotnych. W Hiszpanii obejmą one trasy: Barcelona – Warszawa, Madryt – Warszawa i Palma de Mallorca – Warszawa, natomiast wracający z Albanii będą mogli skorzystać z dwóch rejsów z Tirany do Warszawy.