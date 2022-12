Wrocławskie tramwaje

Gdy tylko zwróciły się do nas przedstawicielki z fundacji Sopra z pomysłem zorganizowania mobilnej galerii, bardzo się ucieszyliśmy. Pomysł połączenia sztuki i zabytkowego taboru wydaje się być bardzo niekonwencjonalny, a my lubimy robić nietypowe rzeczy. Czujemy się też w obowiązku by udostępniać nasze zasoby na rzecz promowania naszego kochanego Wrocławia.