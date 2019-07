Wycieczka w skali makro. 5 spraw, które zrozumie tylko rodzina wielodzietna

Wyjazd na wakacje zawsze jest organizacyjnym wyzwaniem. Nikt nie wie tego równie dobrze, jak członkowie dużej rodziny. Podczas wycieczek każdy krok musi być idealnie zaplanowany, a z samym wypoczynkiem bywa różnie.

Jest nas coraz więcej?

Rośnie liczba rodzin wielodzietnych w Polsce. Według statystyk GUS, od 2016 r. to już trwała tendencja. Coraz więcej Polaków decyduje się na trójkę lub więcej dzieci, a co za tym idzie, musi sobie poradzić z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą taka liczna rodzina. Te ostatnie widać zwłaszcza w czasie wakacji, kiedy podróż z całym radosnym stadkiem maluchów wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku eskapady z jednym dzieckiem przypiętym do fotelika. Zobaczmy, co oznacza dla rodziców i ich pociech taka wycieczka i ułatwić im podróż.

Potrzebujemy DUŻEGO samochodu

Skąd my to znamy? Jeden fotelik dla dziecka – nie ma problemu. Dwa – już robi się tłoczno, ale trzy foteliki? Tu już musimy się zaopatrzyć w samochód z solidną ilością przestrzeni. Przyda się zwłaszcza osobowy van w rodzaju Mercedesa Vito, w którym możemy np. zamontować trzyosobową kanapę. Na niej z kolei zmieszczą się aż trzy foteliki dziecięce – wystarczająco dużo, nawet dla rozbrykanego stadka pociech.

Jeśli do tego dodamy fakt, że obecnie foteliki dziecięce zależą już nie wieku, a od wzrostu dziecka (do 150 cm), kupno dużego samochodu będzie inwestycją na długie lata. Warto więc wybrać markę znaną z solidnego wykonania aut.

Podróż może być naprawdę głośna

Członkowie wielodzietnych rodzin stosunkowo szybko poznają pewien paradoks. Choć cisza jest na wagę złota, przyzwyczajamy się do głośnego wyrażania naszych myśli. Bo przecież wszyscy muszą nas usłyszeć! Z kolei chwile, w których cała trójka dzieci śpi sobie słodko, są niezwykle rzadkie, choć wysoce pożądane.

Zaopatrzmy się więc w samochód, który szybko i bezpiecznie dowiezie nas do celu. I tu obronną ręką ponownie wychodzą vany, ze względu na wysoki stopień bezpieczeństwa (przednie i boczne poduszki powietrzne, asystent utrzymania pasa ruchu). W takich samochodach łatwiej również opanować przejściowe kryzysy. Jeśli pociechy np. nie chcą spać, liczne schowki i półki pozwolą przechować w samochodzie zabawki czy elektronikę, która chociaż na jakiś czas zajmie uwagę dzieci.

Każdy członek rodziny jest tak samo ważny

Zarówno na co dzień, jak i podczas urlopów przekonamy się o tym wielokrotnie. Dzieci wymagają SPORO uwagi, dlatego jadąc samochodem na wakacje, dbamy o komfort nie tylko swój, ale też każdego małego pasażera. Wybieramy więc auto z wydajną klimatyzacją oraz pełną regulacją foteli.

Podczas dalekich podróży przydają się także liczne drobne udogodnienia. Wypad do ciepłych krajów np. sprawi, że rodzice oprócz automatycznego układu klimatyzacji docenią chłodzony schowek na podłokietniku (w końcu zimny napój w upalne dni to podstawa). Z kolei wyjazd na zimowe ferie wymaga skutecznego ogrzewania foteli samochodu oraz wentylacji, która wpuści do wnętrza ciepłe powietrze. W ten sposób wszystkim członkom rodziny podróż upłynie równie komfortowo.

Proste sprawy wymagają mistrzowskiej organizacji

Posiłek podczas postoju, wyjście do toalety, nawet wspólne zdjęcie z podróży – te proste zdawałoby się czynności w wielodzietnej rodzinie stają się nie lada wyzwaniem. W chwilach wymagających skupienia każde dziecko choćby z podziemi wyciągnie powód, żeby biec dokładnie w przeciwnym kierunku niż reszta rodzeństwa.

Przynajmniej problemy z komunikacją łatwiej rozwiązać, gdy dzieci są bezpiecznie przypięte do swoich fotelików. Ale to tylko rozwiązanie tymczasowe. Warto już od wczesnych lat przyzwyczajać dzieci do sumiennego wykonywania domowych obowiązków – ową sumienność łatwiej będzie im później przenieść także na wakacyjny wyjazd. A poza tym? Planujmy dużo i bądźmy elastyczni.

Wielka rodzina i wielka miłość

Wakacyjny wyjazd z trójką dzieci na pewno kosztować nas będzie sporo wysiłku. Jednak pamiętajmy, że im dalej w las, tym więcej plusów dużej rodziny odkryjemy. Przede wszystkim z wiekiem dzieci uczą się zajmować sobą i pomagać rodzicom w opiece nad młodszym rodzeństwem. Co więcej, zdaniem antropologów, właśnie w tym celu okres dziecięcy trwa u człowieka tak długo.

Kiedy zaś dzieci dorosną, nasze podróże staną się jeszcze częstsze. Przecież w okresie Świąt i wakacji będzie nam zależało na odwiedzeniu wszystkich naszych pociech, a z czasem także ich własnych rodzin. Wreszcie, posiadanie trójki dzieci ma jeszcze jeden niespodziewany plus. Nikt, kto nie wychowywał takiego radosnego stadka, nie wie co to znaczy zasnąć snem sprawiedliwego na koniec męczącego dnia.