Wyciszenie na Mazurach. Poznaj najciekawsze atrakcje regionu

Jeśli pragniesz odpocząć od zatłoczonych nadmorskich plaż i górskich szlaków, warto zaplanować urlop na Mazurach. Znajdziesz tam wiele interesujących miejsc i atrakcji dla całej rodziny.

Żeglarstwo i sporty wodne

Warmia i Mazury to przede wszystkim jeziora. To oznacza, że każdy entuzjasta sportów wodnych będzie się czuł jak w siódmym niebie. Dla niedoświadczonych żeglarzy i osób, które nigdy nie miały styczności organizowane są specjalne kursy przygotowujące. Ci, którzy nie przepadają za żaglówką, mogą wypożyczyć skuter wodny lub motorówkę. Trzeba jednak pamiętać, że ze względu na swoje naturalne walory wiele jezior jest objętych strefą ciszy, co oznacza, że zabrania się w ich obrębie używania pojazdów z silnikiem spalinowym. Mazurskie jeziora to również doskonałe miejsce do uprawiania sportów wodnych, w szczególności windsurfingu.

Zielone płuca Polski

Porty i mariny tętnią życiem, a w przerwach między kolejnymi rejsami amatorzy żeglarstwa zasypują pobliskie tawerny. Jednocześnie wystarczy wypłynąć na szersze wody, by zachwycić się pięknem i spokojem okolicznych lasów. Jeśli pragniesz jeszcze większego wyciszenia z dala od wszystkich, wystarczy że opuścisz miejskie mury. Na Mazurach znajdziesz wiele pieszych i rowerowych szlaków wycieczkowych, a także sporo miejsc, w których możesz zorganizować biwak lub nawet obóz survivalowy.

Ciekawe zakątki

Mazurskie wyspy to jedyne w swoim rodzaju pomniki historii. Dla przykładu wyspa Gilma to miejsce, w którym znaleziono pozostałości pogańskiego świętego gaju. Przyjmuje się, że odprawiano tam pogańskie rytuały aż do przybycia Krzyżaków. Dopiero zakonnicy postawili tam niewielki zameczek, by zakrzewić wiarę chrześcijańską i zamknąć to miejsce dla pogan.

Jezioro Dobskie i znajdująca się tam Wyspa Kormoranów jest naturalnym domem zarówno tych ptaków, jak i czapli siwych. Na jeziorze Mamry znajdziemy natomiast niewielką Wyspę Piramidową. Niegdyś, zanim podniósł się poziom wód, stał tam trzynastometrowy pomnik w kształcie piramidy, pozostałość po popularnej w tamtych czasach masonerii.

Krzyżackie zamki

Mazury to również nie lada okazja do zwiedzenia innych, lepiej zachowanych zabytków. Północ kraju jest miejscem, w którym znajdziemy kilka odnowionych i przeznaczonych do użytku gotyckich budowli obronnych. Nidzica, Ryn, Lidzbark Warmiński, te wszystkie miejscowości słyną przede wszystkim z majestatycznych zamków krzyżackich. Na szczególną uwagę zasługuje ta ostatnia miejscowość. Tamtejszy Zamek Biskupi jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury w Europie. Jego budowa zajęła aż 51 lat.

Warownia wzniesiona w widłach rzek Łyny i Symsarny poza naturalnymi walorami obronnymi otoczona jest dodatkowo fosą oraz wysokimi murami. Zamek główny, wybudowany z czterech skrzydeł tworzących kwadrat z zamkniętym dziedzińcem mieści w sobie między innymi bogato zdobiony refektarz i zamkową kaplicę, która jest obowiązkowym punktem wycieczek. Ze względu na rozbudowany kompleks piwniczny i charakterystyczne dwukondygnacyjne krużganki, zamek w Lidzbarku Warmińskim porównywany jest często do Zamku Królewskiego w Krakowie i miejscowi nazywają go "północnym Wawelem".

