Wypoczynek spa nie kosztuje wiele. Sprawdź atrakcyjne propozycje

Praca na pełnych obrotach przez cały rok szybko daje się we znaki. Stres, zmęczenie i ogólna nerwowość wymagają odpowiedniego podejścia. Sam odpoczynek nie wystarczy, czasem trzeba wybrać urlop pod okiem specjalistów.

Podczas urlopu zasługujesz na odrobinę relaksu

Jeśli myślisz, że spa i odnowa biologiczna to luksus, na który cię nie stać, przejrzyj nasze propozycje. To miejsca idealne dla osób, które chcą spędzić urlop pełen ciszy i spokoju. Nie musisz wyjeżdżać za granicę by odpocząć wśród niesamowitej scenerii.

Spa w górach

Jeśli planujesz urlop w zacisznych okolicach Karpacza, to warto zwrócić uwagę na tamtejsze hotele spa. Dwór Elizy to położony w malowniczym sercu Kotliny Kłodzkiej ośrodek gwarantujący najwyższej jakości usługi, począwszy od profilaktyki chorób cywilizacyjnych, a na medycynie estetycznej skończywszy. Latem szczególną popularnością cieszy się strefa basenowa, a także pobliski Park Zdrojowy. To również doskonały punkt wypadowy do zwiedzania całej Kotliny Kłodzkiej.



Świeradów-Zdrój jest jedną z najsłynniejszych polskich miejscowości wypoczynkowych. Położony u stóp Gór Izerskich ośrodek to doskonała baza wypadowa do zwiedzania regionu. Dla gości przygotowano specjalne zabiegi łącznie z elektroterapią i kąpielami borowinowymi. Jeśli natomiast nastawiasz się również na piesze lub rowerowe wycieczki wśród gór, warto zatrzymać się w Szklarskiej Porębie. To zaciszne miejsce, do którego chce się wracać.

Jeśli interesują cię zabiegi z zakresu odnowy biologicznej, a przy okazji chcesz mieć widoki na wysokie góry, warto wybrać się w Tatry. Wypoczynek w centrum Zakopanego to nie tylko doskonały dostęp do Krupówek, ale również atrakcje związanie z odnową biologiczną, jak choćby grota solna z tężniami. Miejsce położone w strategicznym punkcie blisko parku wodnego i kolejki na Gubałówkę kusi licznymi atrakcjami. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by zaplanować urlop z dala od tłumów. Ciekawe możliwości oferuje spa w Bieszczadach i okolicach Polańczyka. Hotel Karino kusi szeroką ofertą masażową, a latem również specjalną strefą schładzającą.



Wypoczynek nad morzem

Polskie strefy odnowy biologicznej to równowaga pomiędzy typowymi kuracjami uzdrowiskowymi, a zabiegami z zakresu spa i wellness. Poszukując miejsca na wypoczynek nad Bałtykiem, warto wybrać obiekt położony z dala od ulicznego zgiełku wielkich miast. Lech Resort & Spa to położony na bez mała czterohektarowym terenie kompleks, w którego skład wchodzi aż siedem gabinetów odnowy ze zróżnicowanymi zabiegami. Pomiędzy Bałtykiem a jeziorem Jamno znajduje się Willa Alexander Resort & Spa. Miejsce to oferuje gościom nie tylko nieograniczony dostęp do strefy SPA & Wellness, ale również specjalnie przygotowaną dietę oczyszczającą wedle życzenia.

Oczywiście nie musisz wyjeżdżać na drugi koniec kraju by zregenerować siły. Ośrodki oferujące zabiegi z zakresu odnowy biologicznej znajdziesz niemal w każdym zakątku kraju. Ciechocinek, Trojanów, czy nawet Konstancin-Jeziorna pod Warszawą to doskonałe miejsca na spędzenie weekendu z dala od wszystkich trosk.

