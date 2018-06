Wypoczynek nad Bałtykiem dla aktywnych. Kilka miejsc, które warto odwiedzić

Każdy kto spędza urlop nad morzem doskonale wie, gdzie urlop będzie niezapomniany. Najczystsze plaże, najcieplejsza woda, najbardziej odludne zakątki to jedno, warto jednak czasem oddalić się od brzegu.

Bałtyk to nie tylko plaża, ale również "Polska Sahara" (Shutterstock.com)

Polecamy kilka ciekawych miejsc, dla których warto zrezygnować z wylegiwania się na plaży. Osoby, które poczują się znudzone, mają mnóstwo innych alternatyw.

Bursztynowa zatoka

Bałtyckie miejscowości, a w szczególności Stegny i Jantar od dawna uznawane są za prawdziwe kopalnie bursztynu. Nic dziwnego, że w okolicy można znaleźć wiele związanych z amberem atrakcji. Od wielu lat w okolicy odbywają się mistrzostwa w poławianiu jantaru, a w Stegnie warto wstąpić do Bursztynowej Komnaty, niecodziennego muzeum z eksponatami wykonanymi w całości ze skamieniałej żywicy. Istnieje również możliwość zakupu autentycznej bursztynowej biżuterii. Jantar połączony z drewnem lub koralem tworzy niepowtarzalne kombinacje.

Wybierając się w okolice Helu, warto zwrócić uwagę na tamtejszy zespół fortyfikacji. Ośrodek oporu Jastarnia to kompleks składający się z czterech głównych i kilku lżejszych schronów. Budowa rozpoczęła się jeszcze w latach trzydziestych, ale obecnie obiekty odrestaurowano i utworzono w nich skansen wraz ze szlakiem dydaktycznym. To nie lada okazja dla pasjonatów historii. W przeciwieństwie do większości muzeów pracownicy nie zabraniają dotykania eksponatów. Z Jastarni wystarczy kilka minut samochodem by znaleźć się na Helu, a stamtąd odwiedzić pobliskie fokarium. Jego zadaniem jest odtworzenie populacji foki szarej na południowym brzegu Bałtyku.

Ptaki i pustynia

Karwia to niewielka miejscowość rybacka, która z czasem rozkwitła do jednej z popularniejszych miejscowości wypoczynkowych. Poza aż trzema kilometrami plaż na szczególną uwagę zasługuje kompleks Rezerwatu Bielawskie Błota, rozległa sieć terenów podmokłych, która jest domem lub miejscem odpoczynku dla wielu gatunków ptaków krajowych, a także tych migrujących. Wycieczka piesza lub rowerowa przez wyludnione i niezwykle malownicze tereny wśród śpiewu setek ptaków to coś niesamowitego.

Shutterstock.com Podziel się

Najsłynniejszą atrakcją Łeby są bez wątpienia Ruchome Wydmy. Polska Sahara to morze piasku rozciągające się na sporej części Sowińskiego Parku Narodowego. Pomiędzy Bałtykiem a jeziorem Łebsko rozpościerają się wysokie na kilkadziesiąt metrów wydmy, które zwłaszcza w okresie jesiennym powoli wdzierają się w głąb lądu, zasypując drzewa, tereny podmokłe, a nawet mieszkalne, które staną na jej drodze. Szczególnie interesująco wyglądają późnym latem i jesienią, gdy sztormy i silne wiatry tworzą prawdziwe burze piaskowe.

Choć Bałtyk nie należy do najcieplejszych mórz, to w okolicach Międzyzdrojów woda osiąga latem najwyższe temperatury. Okolice Zalewu Szczecińskiego to przede wszystkim piękne szlaki piesze, szereg niewielkich, zacisznych miejscowości. W Trzebieży znajduje się największy port akwenu, zacumowano tam statki rybackie, pasażerskie, a także jachty. W Międzyzdrojach warto natomiast odwiedzić zagrodę żubrów, która znajduje się w Wolińskim Parku Narodowym, a także Głazy Piastowskie, jedno z najsłynniejszych polskich głazowisk.

