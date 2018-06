Wygląda jak z bajki. Polski domek w amerykańskim przewodniku po najdziwniejszych budowlach

Nowy przewodnik wydawnictwa Lonely Planet przedstawia najdziwniejsze budowle z całego świata. Wśród zaskakujących i tajemniczych konstrukcji znajduje się słynny sopocki Krzywy Domek.

Dziwny czy cudaczny - to w nowoczesnej architekturze może znaczyć właściwie wszystko. Budynki powstałe w nieskrępowanej fantazji architektów, mogą być intrygujące albo brzydkie, zachwycać lub wprawiać w zakłopotanie, ale z pewnością zwracają uwagę.

Wybudowany został w 2004 roku w Sopocie, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i od razu zyskał sławę, stając się jedną z głównych atrakcji miasta.Tym bardziej, że wnętrze domku jest do pełnej dyspozycji turystów - w środku znajdują się restauracje, kawiarnie i puby, a zgodnie z legendą, krzywy domek nigdy nie śpi! Konstrukcja domku inspirowana była rysunkami Jana Szancera, a zbudowany został według projektu architektów Szotyńskich i Zaleskiego. Teraz znajduje się na liście najdziwniejszych i najwspanialszych wymysłów światowej architektury i zachęca do wizyt turystów z odległych stron. Taka nominacja od Lonely Planet to spore wyróżnienie dla perełki sopockich atrakcji.