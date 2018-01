To miał być zwykły spacer po Sopocie. Dobrze, że wzięłam aparat

Zimowe miesiące nad Bałtykiem nie przyciągają wielu turystów. Po pewny śnieg i magiczny klimat jeździ się w góry. Ale i północ Polski w mroźny dzień potrafi zachwycić. Wczoraj Sopot czarował zimowymi klimatami. Instagram pęka w szwach od mroźnych ujęć z letniej stolicy Polski.

Tuż przed wejściem na molo można pojeździć na łyżwach. Lodowisko dostępne jest od 20 grudnia do 3 marca. W otoczeniu drzew pokrytych śniegiem przypomina scenę z jednej ze świątecznych bajek.

- Musisz uchwycić tamten kawałek plaży - instruuje młoda dziewczyna swojego chłopaka, po czym cierpliwie ustawia się do kolejnej fotografii, przyjmując instagramową pozę. Obok rodzinne zdjęcie robią turyści spod Warszawy. Do Trójmiasta przyjechali na ferie. W powietrzu czuć zapach grzanego wina. Można je kupić na wynos w kilku punktach na Monciaku. Co chwilę słychać też zachwyty. Tu mieszakańcy i turyści są zgodni: "Piękny ten zimowy Sopot!"