Wyjątkowa akcja w stolicy. "Rzadko kiedy się to zdarza"

- Chcielibyśmy, żeby ludzie związani z Warszawą spojrzeli na nasze miasto właśnie przez pryzmat nazw - mówiła Katarzyna Kłosińska w rozmowie z RMF FM. - Rzadko kiedy się to zdarza. Jeżeli pytamy o nazwę, to najczęściej myślimy, skąd się wzięła, a rzadko kiedy o tym, że właśnie w tym miejscu pierwszy raz się pocałowałam albo że na tym przystanku wysiadłam przed egzaminem, który świetnie zdałam. Właśnie po to jest ten konkurs, żebyśmy wszyscy mogli się zastanowić, co nas łączy z Warszawą właśnie poprzez tę nazwę - podkreśliła.