Wyjątkowa nowość w biurach podróży. Okaże się hitem?

-To, co na nich urzeka, to piękne widoki: biały piasek na plaży, lazurowe morze i soczyście kolorowa roślinność. Poza błogim wypoczynkiem turyści mogą spróbować swoich sił w wind- i kitesurfingu, a głodni nieco spokojniejszych wrażeń wybrać się na zwiedzanie wyspy - opowiada Marzena German. - Będzie okazja do zobaczenia jej kolonialnego oblicza ale też podziwiania pięknych widoków w czasie rejsu przez namorzynowe kanały, gdzie mieszka wiele gatunków ptaków, w tym kormorany, pelikany i czaple - dodaje.