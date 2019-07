Wyjazd za granicę - jak się przygotować?

Sprawdź o czym musisz wiedzieć, gdy wybierasz się na urlop za granicę i co zabrać ze sobą w podróż.

Sprawdź zalecane szczepienia

Przede wszystkim wtedy, gdy wybierasz się na urlop w tropiki, na przykład do Azji, na Karaiby czy do Afryki. W wielu z tych miejsc zalecane są szczepienia na żółtaczkę typu A, B, tężec czy dur brzuszny. Do tego w tropikach komary oraz inne insekty często przenoszą poważne choroby, takie jak denga czy zika. Na wyjazd warto więc zabrać też silne środki na komary i używać ich przez cały dzień, nie tylko po zachodzie słońca. Komary przenoszące np. dengę są aktywne głównie w ciągu dnia.