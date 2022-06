Wykrywacz metali na plaży. Czy to legalne?

Czy każdy znaleziony na plaży przedmiot można legalnie zatrzymać?

Śmiałkowie, którzy planują rozpoczęcie swojej przygody z wykrywaczem metali, muszą mieć także świadomość, że nie wszystko, co znajdą na plaży, może zostać przez nich legalnie zatrzymane. Mimo tego, że popularne powiedzenie mówi "znalezione, nie kradzione", to są przedmioty, których znalezienie musi zostać zgłoszone do miejscowego starostwa powiatowego. Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedmiotów, których wartość jest wyższa niż 100 zł.