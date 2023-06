Wyspa dla poszukiwaczy wrażeń i miłośników astronomii. Objedziesz ją w jeden dzień

Wyspa gwiazd

Ci, którzy na poważnie zajmują się patrzeniem w niebo, doskonale znają La Palmę. To jedno z najlepszych na naszej planecie miejsc do obserwowania gwiazd i planet. To właśnie tu powstał pierwszy na świecie rezerwat Starlight, dzięki któremu isla bonita (piękna wyspa) podlega ochronie przed zanieczyszczeniem światłem. Co to znaczy? Każdy kto zawita na wyspę zauważy, że oświetlenie miast i placów jest wyjątkowe. Latarnie mają specyficzne daszki, żeby blask kierowany był wyłącznie ku dołowi, a samo światło jest przytłumione i ciepłe. W ten sposób nie utrudnia ono obserwacji nieba.