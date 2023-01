Wyspa inna niż wszystkie. Intrygujące krajobrazy, piękne plaże i dzieła wizjonera

Lanzarote to najbardziej wysunięta na północ oraz czwarta co do wielkości wyspa archipelagu Wysp Kanaryjskich. Podobnie jak na innych niemal przez cały rok można liczyć tam na dobrą pogodę. Zimą temperatura powietrza nie spada poniżej 14 st. C, a latem często przekracza 29 st. C. Co więcej, od maja do października praktycznie w ogóle nie pada.