Wyspa, która tętni życiem nawet w nocy. Mykonos idealne na wakacje

Mykonos to jedna z najpopularniejszych wysp należących do Grecji, która jest świetnym wyborem na wakacyjny urlop pełen nocnej zabawy. Zobacz, co warto zwiedzić i z jakich atrakcji skorzystać.

Wiatraki to bardzo charakterystyczny element pejzażu Mykonos

Wyspa Mykonos leży na Morzu Egejskim niedaleko wysp: Tinos, Siros, Naksos oraz Paros (należy do archipelagu Cyklady). Jej powierzchnia wynosi ok. 86 kilometrów kwadratowych. Liczbę ludności na stałe zamieszkującej Mykonos szacuje się na ok. 10 tys.

Mykonos – wyspa gwiazd Jedną z najbardziej charakterystycznych cech wyspy Mykonos jest bardzo szeroka dostępność nocnych klubów, hoteli, kurortów, pubów, butików i restauracji, nawet tych bardzo luksusowych. Wyspę upodobały sobie gwiazdy światowego formatu, toteż bardzo często można natknąć się na luksusowy jacht czy prywatny samolot. Wszystko to sprawia, że Mykonos jest jedną z najdroższych wysp greckich i jedną z najpopularniejszych jednocześnie.

Wszechobecny blichtr i nocne, imprezowe życie to nie wszystko, bo i wielbiciele charakterystycznej architektury znajdą coś dla siebie. Główne miasto wyspy – Chora – jest wypełnione gustownymi, białymi domkami z kolorowymi okiennicami, pomiędzy którymi rozciąga się istny labirynt wąskich, krętych uliczek idealnych do spokojnych spacerów. Częstym widokiem są też wypełnione po brzegi bary i puby z tradycyjnym, greckim jedzeniem.



Mykonos – kiedy jechać? Wyspa Myskonos leży w dość suchym klimacie, charakteryzującym się wysokimi temperaturami latem, łagodną zimą oraz rzadko występującymi opadami (zwłaszcza w okresie od czerwca do października). Najgoręcej jest w lipcu oraz w sierpniu, bo wtedy słupki rtęci bardzo często przekraczają 30 stopni Celsjusza, ale dzięki silnym wiatrom meltemi odczuwalna temperatura jest nieco niższa. Woda natomiast ogrzewa się nawet do 25 stopni.

Ze względu na warunki klimatyczne sezon urlopowy rozpoczyna się już w kwietniu i trwa z reguły do października. Osobom, które chcą zażywać kąpieli słonecznych i bawić się pod chmurką, poleca się wyjazdy w miesiącach letnich. Ci, którzy szukają spokoju i lekkiej ochłody, mogą się wybrać na urlop w sierpniu czy wrześniu, kiedy turystów jest nieco mniej.

Mykonos – zabytki i atrakcje Wakacje na Mykonos to świetny wybór także dla miłośników sportów wodnych. Na wyspie znajduje się mnóstwo ośrodków żeglarskich, ośrodków nurkowania czy wypożyczalni sprzętów. Szeroko dostępna sieć dość ekskluzywnych hoteli, mieszczących się zarówno w głębi miast, jak i tuż przy brzegu, jest wyposażona w baseny, jaccuzi i spa.

Ci, którzy chcą zwiedzić Mykonos, powinni zobaczyć przede wszystkim bardzo charakterystyczną zabudowę sakralną, składającą się z białych, "ciężkich" cerkwi oraz kościołów, np. kościół Paraportiani, kościół Agios Stefanos czy świątynię Paleokastro. Prócz tego na uwagę zasługuje tzw. Mała Wenecja, czyli charakterystyczna, barwna zabudowa, mieszcząca się tuż przy brzegu morza. Nie można też zapomnieć o XVI-wiecznych młynach z wiatrakami, które – wraz z wszechobecnymi, oswojonymi pelikanami – stanowią jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów wyspy.

