Wyspa Wielkanocna. Najbardziej odizolowany "pępek świata"

Wielkanoc a Wyspa Wielkanocna

Co ma piernik do wiatraka? Jeśli nie znamy genealogii nazwy i szukamy powiązań między wyspą, a wiosennymi świętami, takie pytanie z pewnością może się nam nasunąć. Nie mieszka tu bowiem wielkanocny zajączek, nie stoją wielkie pisanki, miejsce to nie jest też w żaden sposób związane z historią śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

Wielka Ziemia pępkiem świata

Pozostałe dwie nazwy także są zaskakujące. Wyspa Wielkanocna ma zaledwie 163 km kw. powierzchni. A jednak to właśnie ten skrawek lądu nazywany jest Wielką Ziemią, do tego ziemią, która - zgodnie z jej trzecim imieniem - jest pępkiem świata.

Jest to pępek szczególny - znajduje się bowiem w jednym z najbardziej odizolowanych od stałego lądu miejsc na Ziemi. Od zachodniego wybrzeża Chile dzieli wyspę blisko około 3,7 tys. km, od Tahiti przeszło 4 tys. km. "Po sąsiedzku" znajduje się maleńka wysepka Pitcairn - najbliższy zamieszkany ląd - ale i do niej dotrzeć nie jest łatwo. Trzeba bowiem pokonać dystans 2 tys. km. Prawdziwy koniec świata.

Tajemnicze Moai

Wyspa Wielkanocna to marzenie wielu podróżników. Turystyka jest z resztą głównym źródłem dochodu mieszkańców wyspy, a zagranicznych gości nie brakuje. Nie odstrasza ich ani wielogodzinny lot, ani wysokie ceny biletów. Dlaczego? Przecież nie ściągają tu po to, by postawić nogą na końcu świata. Nazwy, choć zaskakujące i budzące ciekawość, też nie byłyby wystarczającym magnesem. A jednak na tej niemal niezalesionej, pokrytej wygasłymi wulkanami wyspie jest coś, co przyciąga tak wielu - tajemnica. Tajemnica, którą widać gołym okiem, która zachwyca i fascynuje. Moai.