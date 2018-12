Wyspa z pingwinami na sprzedaż. Sam możesz ustalić, za ile ją kupisz

Posiadanie bezludnej wyspy to marzenie niejednej osoby. Teraz można je zrealizować i kupić ulokowaną na Oceanie Atlantyckim Pebble Island. Choć nie ma na niej ludzi, nie będziemy tu samotni - na wyspie żyją m.in. pingwiny i owce.

Wyspa Pebble od 1869 r. należy do rodziny Deanów. Jednak praprawnuk pierwszego gospodarza postanowił ją sprzedać. Skrawek ziemi na Oceanie Atlantyckim ma powierzchnię 136 km kw. i jest częścią archipelagu Falklandów. Najbliższy stały ląd to Argentyna, oddalona o "zaledwie" ok. 700 km.